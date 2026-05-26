Hora de arregaçar as mangas quanto a Israel

Na segunda-feira passada, as forças armadas israelitas intercetaram, em águas internacionais, 28 embarcações da flotilha Global Sumud que seguia para Gaza com ajuda humanitária. Entre os detidos estão dois médicos portugueses, Beatriz Bartilotti e Gonçalo Reis Dias, do Porto. O ministro da Segurança Nacional israelita, Itamar Ben-Gvir - persona non grata em vários países europeus, defensor da pena de morte em Israel só para palestinianos e da anexação da Cisjordânia - publicou nas redes sociais vídeos dos ativistas detidos, agachados e de cabeça para baixo, a serem insultados e humilhados, com a legenda "é assim que recebemos apoiantes de terroristas". Paulo Rangel reagiu rapidamente, qualificando o comportamento como "intolerável" e a Assembleia da República prepara, agora, votos de repúdio.