Bruxelas considera que a anunciada redução do défice de 2,4% para 2,04% do PIB é insuficiente.

O comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, pediu, esta quinta-feira, à Itália esforços suplementares relativamente ao seu orçamento para 2019, estimando que a anunciada redução do défice de 2,4% para 2,04% do PIB é insuficiente.



"É um passo na direcção correta, mas quero sublinhar que ainda não estamos lá, ainda são necessários passos adicionais, talvez de um lado e de outro", disse numa audição no senado francês.



O Governo italiano propôs na quarta-feira à noite a Bruxelas a redução do seu défice público de 2,4% para 2,04% em 2019, com o objectivo de terminar o contencioso com a União Europeia (UE) e evitar o procedimento por défice excessivo com base na dívida, recomendado pela Comissão Europeia em 21 de Novembro.



Giuseppe Conte, chefe da coligação populista no poder em Roma, formulou esta proposta durante um encontro na capital belga com o presidente da Comissão europeia, Jean-Claude Juncker.



"Um trabalho técnico permitiu-nos obter uma margem de negociação porque recuperámos alguns recursos financeiros", explicou Conte.



"Estes recursos financeiros vão agora ser utilizados por nós nesta negociação com a Comissão. De um resultado final de 2,4%, pudemos descer para 2,04%", acrescentou.



Em 21 de Novembro, a Comissão Europeia 'chumbou' pela segunda vez o plano orçamental de Itália para 2019, por considerar que a proposta contém um risco "particularmente grave de incumprimento", e recomendou a abertura de um procedimento por défice excessivo com base na dívida.



Após um período de inflexibilidade, a coligação governamental italiana, que integra a Liga (extrema-direita) e o Movimento 5 estrelas (M5S, antissistema) optou por iniciar discussões com Bruxelas após um primeiro encontro em 24 de Novembro entre Conte e Juncker.