Sobrevivente de cinco campos de concentração nazis morre atropelado

Alter Wiener, de 92 anos, foi atingido ao atravessar a rua. Mais de uma centena de familiares seus foram mortos no Holocausto.

Alten Wiener, um sobrevivente do Holocausto, que passou por cinco campos de concentração nazis distintos, durante a Segunda Guerra Mundial, depois de ter sido vítima de um atropelamento em Oregon, nos Estados Unidos, ao atravessar a rua.



Na sua vida após a liberdade, partilhou as suas experiências com cerca de 975 plateias incluindo em escolas, universidades e igrejas.



Alten Wiener nasceu em 1926 em Chrzanow, uma cidade poláca próxima da fronteira com a Almanha. Aos 15 anos, foi deportado pelos nazis na Alemanha e aprisionado em Blechhammer, um campo de trabalhos forçados para judeus. Depois disso, foi movido de campo para campo ao longo de três anos até que o exército russo o libertou em Maio de 1945. Mais de uma centena de familiares seus foram mortos no Holocausto.



Mais tarde casou e viajou para os EUA, onde acabou por se estabelecer. Escreveu uma autobiografia, From a Name to a Number: A Holocaust Survivor's Autobiography.



Em Setembro, falou ao senado de educação de Oregon, tendo como finalidade explicar a importância de ensinar a todos os estudantes o mais possível acerca do Holocausto e genocídio.



"O fanatismo e extremismo podem voltar a manifestar-se, disse ao canal televisivo KATU. "A minha missão é educar."