"Não espero nenhum avanço imediato, mas espero que possamos começar a trabalhar o mais cedo possível nas garantias que peço", declarou esta quinta-feira Theresa May, à chegada ao Conselho Europeu, em Bruxelas, menos de 24 horas após ter resistido à moção de censura apresentada por membros do seu próprio partido.

A primeira-ministra britânica participa hoje no Conselho Europeu, de dois dias, de forma a tentar convencer os líderes europeus a darem garantias sobre os termos do mecanismo de salvaguarda previsto para evitar o regresso de uma fronteira na ilha da Irlanda. May pretende com esta garantia que os seus deputados aprovem o acordo na Câmara dos Comuns.

"O que eu sei é que as próximas eleições são em 2022 e acho que é certo que seja outro líder do partido a levar-nos a essas eleições", afirmou Theresa May aos jornalistas. Não esclareceu quando pretende afastar-se do cargo.

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia reúnem-se no último Conselho Europeu do ano, que volta a ter inesperadamente em agenda a questão do Brexit.



A convocatória de uma reunião a 27 para hoje à noite, para discutir o adiamento da votação, no parlamento britânico, do acordo alcançado entre UE e Londres para uma saída ordenada do Reino Unido do bloco europeu, tornou ainda mais densa uma agenda que já era muito preenchida e que inclui, entre outros temas, discussões sobre o próximo quadro financeiro plurianual, política externa, e ainda uma cimeira do euro.



Na carta-convite para a cimeira dirigida na quarta-feira aos líderes europeus, entre os quais o primeiro-ministro, António Costa, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, começa precisamente por apontar que, "face à gravidade da situação no Reino Unido", impõe-se uma discussão sobre o assunto, primeiro com a primeira-ministra, e depois só a 27.