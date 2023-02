Morreu Burt Bacharach, compositor pop de excelência

Morreu o compositor norte-americano Burt Bacharach, esta quarta-feira, aos 94 anos. Foi um dos maiores compositores pop dos Estados Unidos, tendo composto canções para Dionne Warwick, Aretha Franklin ou Tom Jones.







REUTERS/Dylan Martinez/File Photo

da Biblioteca do Congresso, pela sua importância na "cultura musical popular".

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A sua agente, Tina Brausam, comunicou a morte do compositor esta quinta-feira, afirmando que o músico morreu em casa, em Los Angeles, de "causas naturais". Nascido na cidade do Kansas, no Missouri, era filho de uma pianista clássica que lhe mostrou os grandes compositores e o incentivou a estudar música. Apaixonou-se pelo jazz na adolescência e tentou sempre introduzir os ensinamentos do be-bop nas suas composições pop.Um dos seus primeiros trabalhos pagos foi junto da estrela do burlesco Marlene Dietrich. Foi enquanto tocava com a alemã que conheceu Hal Davis, o seu parceiro de trabalho ao longo de décadas. Juntos compuseram, em 1958, "Magic Moments", que foi cantada por Perry Como e foi um sucesso.Bacharach compôs canções pop para cantores de grande sucesso no século XX, como Dionne Warwick, Aretha Franklin, Dusty Springfield ou Tom Jones. No entanto, as suas canções receberam versões de bandas e artistas tão diversos como os Beatles ("Baby It's You"), Frank Sinatra ("Close to You") ou Elvis Presley ("Any Day Now").Entre as composições mais famosas de Burt Bacharach contam-se "I Say a Little Prayer", celebrizada por Aretha Franklin, ou "Walk on By", cantado por Warwick. Ambas as canções (e muitas outras) foram compostas a meias com o letrista Hal Davis. Quem trabalhou com ele - incluindo Elvis Costello (compuseram um álbum a meias) ou o produtor Dr.Dre - lembra que era um perfeccionista capaz de estar horas para descobrir a forma certa de atacar um acorde, ou semanas a trabalhar uma melodia.Ao longo da carreira, Bacharach conquistou oito Grammys e três Óscares (dois em 1970 pela banda-sonora de Butch Cassidy and the Sundance Kid e pela canção "Raindrops Keep Fallin’ on My Head" e um terceiro pela canção "Best That You Can Do", do filme Arthur, em 1982). Em 2012 foi agraciado pelo presidente norte-americano Barack Obama com o Gershwin Prize