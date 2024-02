O Mozart de Hollywood

Pode não conhecer o nome, mas reconhece imediatamente a sua música. As duas notas que tornaram famoso o filme Tubarão, de Steven Spielberg, foram compostas por John Williams, o compositor eleito do realizador norte-americano. Foi ele ainda que compôs as bandas sonoras de sagas que se tornaram ícones do cinema mundial: Indiana Jones, Guerra das Estrelas e Harry Potter. Aos 91 anos, foi este ano nomeado para um Óscar pela música que dá ambiente ao quinto filme protagonizado por Harrison Ford, Indiana Jones e o Marcador do Destino, tornando-se a pessoa mais velha a ser nomeada.



Mas não é uma novidade para o músico, considerado pelos compositores cinematográficos como um dos maiores da história do país. No ano passado, aos 90 anos, já tinha estabelecido esse recorde quando foi nomeado pela banda sonora de Os Fabelmans, também de Spielberg. E a 54ª nomeação da sua carreira, pode bem não ser a última.