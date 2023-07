Morreu a cantora Sinéad O'Connor

A cantora irlandesa Sinéad O'Connor morreu, esta quarta-feira, aos 56 anos. A notícia foi avançada pelo jornal The Irish Times.







REUTERS/Zoubeir Souissi

Foi com a música Nothing Compares 2 U que, em 1990, a artista se tornou num nome incontornável da música mundial. A versão hipnotizante da canção originalmente escrita por Prince rapidamente chegou ao topo dos Billboard Music Awards e alcançou mais de 400 milhões de visualizações no YouTube.Ao longo da carreira acabou por lançar uma dezena de álbuns mas também foi fora dos palcos que Sinéad O'Connor se tornou uma lenda. O visual arrojado para a época, a cabeça rapada e as opiniões claras sobre religião, sexo, feminismo e a guerra tornaram-na numa figura incortornável.

No início do ano a cantora recebeu o prémio Classic Irish Album dos RTÉ Choice Music Awards a quem dedicou a "todos e qualquer membro da comunidade de refugiados da Irlanda".



Sinéad O'Connor teve três filhos. Shane Lunny morreu em janeiro do ano passado, com apenas 17 anos.