Sinead O’Connor morreu de causas naturais

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A cantora irlandesa foi encontrada morta em sua casa pela polícia metropolitana, no sul de Londres, no dia 26 de julho de 2023.

A cantora e compositora irlandesa Sinéad O’Connor morreu de causas naturais. A informação foi avançada pelo médico legista que fez a autópsia do corpo ao jornal New York Times.







REUTERS/Ints Kalnins

Sinead O’Connor foi encontrada morta em sua casa, no sul de Londres, no dia 26 de julho de 2023, pela polícia metropolitana de Londres.As autoridades britânicas iniciaram uma investigação para descobrirem as causas da morte da também ativista política de 56 anos. A hipótese de crime foi logo excluída, mas foi levantada a hipótese de ter sido Sinéad O’Connor a tirar a sua própria vida, possibilidade agora também descartada e que levou ao ancerramento da investigação.Sinead Marie Bernadette O'Connor mudou de nome duas vezes, a primeira, em 2017, para Magda Davitt e em 2018 converteu-se ao islamismo e passou a ser Shuhada Sadaqat. Casou-se quatro vezes, teve quatro filhos (três rapazes e uma rapariga) e foi avó.A cantora perdeu o filho, Shane, que morreu por suicídio em 2022. Sinead O’Connor também partilhou as suas batalhas com a saúde mental.