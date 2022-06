Uma menina de 7 anos foi resgatada com vida dos escombros de um prédio atingido pelos mísseis russos. Líderes do G7 prometem apertar sanções à Rússia. Ouro vai ser o próximo bem a ser sancionado.

Mísseis caem em Kiev no dia em que o G7 debate mais apoios à Ucrânia

No dia em que arranca a cimeira do G7, a Rússia voltou a bombardear a capital da Ucrânia, Kiev. Ontem, os russos conquistar uma das cidades-chave para o controlo total da região separatista de Lugansk. No G7, na Alemanha, discutem-se mais sanções à Rússia, que devem incluir o ouro.