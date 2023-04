Presidente da Câmara de Kiev recebe Chave de Honra de Lisboa

Vitali Klitschko discursou na Câmara Municipal de Lisboa, onde pediu que a Europa ajude a Ucrânia a reconstruir-se no pós-guerra e reiterou o desejo do país de pertencer à União Europeia.

Vitali Klitschko, presidente da Câmara Municipal de Kiev desde 2014, recebeu esta terça-feira a Chave de Honra da Cidade de Lisboa, que lhe foi entregue pelo seu homólogo, Carlos Moedas.





A cerimónia decorreu no Salão Nobre da autarquia, onde Vitali Klitschko discursou e pediu que a Europa ajude a Ucrânia a reconstruir-se no pós-guerra: "Temos de ter sucesso económico, sucesso político e temos de ter sucesso na guerra para defender o nosso país. Esperamos muita ajuda dos nossos amigos para fazer reformas e levar a Ucrânia à grande família europeia. É de resto a nossa prioridade e o principal objetivo"."É muito importante perceber o sentido desta guerra: queremos ser parte da União. Queremos ser um país democrático. Queremos fazer parte da família europeia que dá muita importância aos direitos humanos", garantiu o autarca.Como resposta, Carlos Moedas garantiu que Lisboa vai sempre apoiar a Ucrânia, referindo que atualmente a autarquia está a "ajudar mais de seis mil pessoas" para as quais os lisboetas entregam "inúmeros artigos", aproveitou ainda o momento para agradecer aos lisboetas têm feito essas doações.O autarca de Lisboa lamentou que tenha sido preciso uma guerra em território europeu para que os países europeus passassem a valorizar a NATO, considerando que a guerra como "o despertar de todos nós, que nos deu na Europa uma razão para estarmos unidos".Foram também convidados dois ucranianos que vivem em Lisboa há 20 anos para entregarem a Chave de Honra da Cidade.