As amizades africanas de Putin

O MPLA bem precisava de um alento para as eleições gerais de 24 de agosto e João Lourenço viu em boa hora a guerra de Putin fazer disparar o preço do crude. Produzindo 1,1 milhões de barris/dia – sem atingir a quota negociada com a OPEP, por carência de equipamentos, Angola capitalizou com a alta do petróleo, o kwanza valorizou-se e quando colocou, em abril, 1,67 mil euros no mercado de dívida soberana a procura atingiu o dobro da oferta.