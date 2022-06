Rússia lança mega ataque de mísseis por toda a Ucrânia

No arranque do quinto mês de guerra na Ucrânia, a Rússia lançou um ataque de mísseis que atingiu instalações militares, a oeste e norte do país e a cidade de Mykolaiv, no sul. As cidades gémeas de Severodonetsk e Lysychansk no leste da Ucrânia também foram alvo de mísseis e ataques aéreos na sexta-feira, com o arrasar da fábrica de Azot, onde centenas de civis estavam escondidos e encorralados, referiu um oficial ucraniano à Reuters.