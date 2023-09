Ministra alemã chama Xi de 'ditador'. China considera uma 'provocação política'

As declarações de Annalena Baerbock ocorreram numa entrevista em que considerou que uma possível vitória da Rússia como uma mensagem perigosa para todos os ditadores.

A China pede que a Alemanha se retrate depois de a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã ter chamado o presidente Xi Jinping de "ditador".







Esta segunda-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China emitiu um comunicado onde considerou o título como um "absurdo" e uma "provocação política". O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês descreveu os comentários como "extremamente absurdos"e que violam a dignidade política da China.As alegações feitas por Annalena Baerbock, ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, ocorreram durante uma entrevista à Fox News na semana passada. Após ser questionada sobre a invasão russa à Ucrânia considerou: "Se Putin vencesse esta guerra, que sinal é que isso representaria para os outros ditadores do mundo, como Xi Jinping, o presidente chinês?".A ministra alemã é conhecida por ser bastante crítica das ações chinesas, já em agosto tinha afirmado que a governação chinesa apresenta um desafio aos "fundamentos como vivemos juntos neste mundo" e anteriormente referiu que Pequim era cada vez mais um rival do que um parceiro comercial.