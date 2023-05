Pequim pede que as embaixadas estrangeiras removam 'propaganda politizada'

Foi solicitado que as embaixadas estrangeiras localizadas em Pequim, China, removam a "propaganda politizada" dos seus prédios, o que está a ser interpretado como uma referência às bandeiras ucranianas que muitas representações escolheram colocar nas fachadas desde o início da invasão à Ucrânia.







A Reuters avança que as embaixadas receberam uma comunicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, no dia 10 de maio, onde é pedido: "Não use as paredes externas das instalações do prédio para exibir propaganda politizada para evitar incitar disputas entre países".Quatro dos diplomatas que se encontram na cidade falaram com a agência de notícias e admitiram que consideram que a "propaganda politizada" a que o Ministério dos Negócios Estrangeiros se refere são as bandeiras ucranianas. Um dos diplomatas garantiu que não pretende aceder ao pedido.Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e União Europeia são algumas das embaixadas que colocaram a bandeira ucraniana na fachada dos seus edifícios como uma demonstração de solidariedade.É comum que as embaixadas exponham nas suas fachadas bandeiras e outros símbolos de apoio a países ou orgulho, como a bandeira LGBT.A guerra na Ucrânia começou após a invasão russa, a 24 de fevereiro de 2022, desde então a maior parte dos países ocidentais têm condenado essa ação. Existem outros países que optaram por não o fazer, incluindo a China que é conhecida como sendo um dos aliados mais próximos e poderosos de Vladimir Putin.O presidente chinês, Xi Jinping, tem-se tentado posicionar como um mediador do conflito, no entanto os países do ocidente não têm considerado a sua intenção verdadeira uma vez que se tem negado a condenar a invasão e, em março, fez uma visita a Moscovo, durante a qual elogiou "a forte liderança" com Putin.