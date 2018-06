Os EUA estão a separar crianças que passam a fronteira ilegalmente com os pais. Estas fotografias estão a ser usadas como símbolos desta política.

Tem dois anos e vestia uma camisola cor-de-rosa e ténis da mesma cor. Está a chorar, enquanto olha para a mãe a ser revistada por um agente fronteiriço. Veio das Honduras e a mãe tentou passar ilegalmente a fronteira dos EUA, a partir do México. A menina foi separada da mãe que foi detida e a menina terá seguido para um espaço onde a administração norte-americana está a juntar as crianças separadas dos pais.



A fotografia tem sido usada para ilustrar a política de "tolerância zero" na imigração seguida pela administração Trump desde Abril.



John Moore, fotógrafo da Getty Images e destacado para fazer cobertura da fronteira com o México há vários anos, foi responsável pela fotografia. "Gostaria de dizer que foi um prazer fazer estas fotos importantes, mas foi doloroso para mim, quer como jornalistas, quer como pai", disse Moore, que já fotografou guerras, crises de refugiados e doenças por todo o mundo. Mas esta é bem capaz de ser a fotografia mais importante da sua vida: a fotografia de uma menina de dois anos a chorar enquanto vê a mãe ser revistada.



Responsável por fazer a cobertura da fronteira para a Getty há quase dez anos, Moore conhece as rotas do Rio Grande, tendo seguido agentes que perseguiam imigrantes ilegais pelos desertos e estudado os pontos onde os agentes costumam fazer as detenções. E sabia que os migrantes que tentavam passar a fronteira à noite estavam exaustos e entregavam-se às autoridades caso fossem apanhados a passar a fronteira.





Segundo explicou ao The Washington Post, o fotógrafo estava escondido à espera de migrantes desde a tarde, quando ouviu pessoas a passar no rio. A visibilidade era reduzida, pois a noite não tinha lua. Quando saíram do barco que os transportava, uma criança começou a chorar. Moore diz que sabia o que esperava o menino: os pais a serem detidos, presos e separados do filho.



O fotógrafo diz que quando as luzes dos guardas e dos camiões incidiram sobre o grupo se apercebeu que, na sua maioria, eram crianças e mulheres. Moore tinha sido avisado de que podia apenas documentar os acontecimentos, que não podia falar com os detidos. Mas o jornalista não foi capaz de cumprir as ordens. "Tentei acalmar um rapaz de 12 anos que estava visivelmente aterrorizado", tendo-lhe mostrado fotografias e garantindo "que tudo iria ficar bem". Mas Moore arrependeu-se dessa promessa. "Eu não tenho forma de saber se vão mesmo ficar bem", disse.



Moore viu então uma mulher de pé a amamentar uma criança, no meio da estrada. A mãe viu-o e contou-lhe a sua história. A filha tinha dois anos e estavam na estrada há mais de um mês, vindas das Honduras.



Moore sentia que ainda não tinha a fotografia de que necessitava. E perguntou se podia acompanhar aquela família de duas. A mãe acedeu e Moore pôde ver como a mãe se agachou enquanto esperava pelas autoridades que a iriam revistar. E Moore tirou uma fotografia a esse momento em que a mãe teve de desapertar os sapatos cor-de-rosa da filha. "A Patrulha Fonteiriça confisca todos os bens pessoais. Desde bandoletes, a atacadores, a cintos, a dinheiro, a alianças, eles tiram todos os objectos pessoais. Eles tiraram os atacadores das crianças", relatou Moore ao Washington Post.



Depois disto, foi a vez da mãe da menina ser revistada por um agente com luvas roxas. A criança, que tinha sido sentada pela mãe levantou-se e começou a chorar. "Eu queria parar o choro dela", explicou Moore que viu a mãe empurrar as mãos contra o carro das autoridades enquanto era revistada. A menina ficou junto às suas pernas a chorar.



Quando a busca acabou, a mulher foi encaminhada para uma carrinha, com a filha pela mão. Entraram no veículo e Moore não as voltou a ver, nem soube do seu destino. Acredita que tenham sido separadas, como aconteceu a mais de 2.300 crianças cujos pais foram detidos enquanto tentavam passar a fronteira entre o México e os EUA. Desde Abril, quando Trump impôs a sua política de "tolerância zero", foram já separadas mais de 2 mil crianças das suas famílias. 100 tinham menos de quatro anos de idade.



Trump diz que cumpre apenas as leis aprovadas pelo partido Democrata. Mas apesar de estar a cumprir leis aprovadas por Barack Obama, não há registo de famílias separadas de forma sistemática durante a administração do democrata, explicaram vários analistas políticos que, analisando os dados, concluíram que não era prática da administração anterior separar famílias e que esta prática resulta da junção e aplicação de várias leis, aprovadas quer por democratas quer por republicanos.



Mas a "tolerância zero" foi pedida pelo Procurador-Geral republicano Jeff Sessions, recorrendo a várias leis para deter e acusar o máximo de pessoas possível, levando à separação de famílias.