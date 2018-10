A primeira-dama dos EUA, Melania Trump, estava a dar uma entrevista onde falava sobre a sua acção anty-bullying quando afirmou que poderia ser a pessoa que mais sofre da prática no mundo.

A primeira-dama estado-unidense, Melania Trump, disse que é capaz de ser "a pessoa que mais sofre de bullying" no mundo.



Durante uma entrevista em que promovia as suas iniciativas Be Best (Sê Melhor) - contra o bullying online -, Melania Trump afirmou: "Eu podia dizer que sou a pessoa que mais sofre de bullying no mundo".



Trump informou que a sua campanha se foca nas redes sociais e no comportamento online e que se baseia, em parte, por aquilo que "as pessoas estão a dizer" sobre si. "Temos de educar as crianças para um comportamento emocional social para que quando cresçam saibam lidar com essas questões", informou a primeira-dama.



Melania informou ainda que há pessoas na Casa Branca que nem ela nem o seu marido, o presidente Donald Trump, podem confiar, mas sem citar nomes.



O marido de Melania Trump, o presidente dos EUA, foi várias vezes acusado de fazer bullying tanto a pessoas individuais, como grupos colectivos, na sua maioria, a membros de grupos étnicos minoritários.



Melania é muitas vezes alvo de críticas pela suas escolhas de indumentária, como voltou a acontecer recentemente na sua visita a África, ou quando, foi criticada por envergar um casaco onde se podia ler "I don't care" (eu não quero saber), no dia em que foi notícia que os EUA mantinham crianças migrantes ilegais presas longe dos pais.



Confrontada com este caso, Melania Trump afirmou que "odeia ver crianças separadas das suas famílias", através da sua porta-voz.



Recentemente, numa cimeira sobre cyberbulling, a mulher de Donald Trump falou sobre como as redes sociais podem ser "destrutivas e prejudiciais quando mal usadas". Uma hora depois, Donald Trump partilhou nas redes sociais uma mensagem a insultar John Brennan, ex-director da CIA.