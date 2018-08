Os pais de Melania, a mulher de Donald Trump, tornaram-se cidadãos norte-americanos de plenos direitos através de uma lei que o presidente dos EUA criticou e defendeu devia acabar. Vickor e Amalija Knavs, ambos na casa dos 70 anos, assinaram os papéis necessários numa cerimónia realizada num departamento federal em Nova Iorque.

Citado pelo The Guardian, o advogado do casal, Michael Wildes, garantiu que os pais da primeira-dama dos EUA não tiveram tratamento especial e que os seus vistos de autorização permanente (green cards) estavam relacionados com Melania. A lei da imigração em cadeia [chain migration] facilita a imigração de quem já tenha familiares [cônjuges, filhos, pais e irmãos) cidadãos norte-americanos. Os estrangeiros precisam de viver há pelo menos cinco anos no território norte-americano e têm de passar por uma prova de conhecimento de história e costumes dos EUA. O advogado não quis dar detalhes, mas garantiu que a premissa temporal foi cumprida.



A polémica reside no facto do líder da Casa Branca ser um claro opositor desta medida, tendo proposto, na semana passada, que a lei só se aplique aos cônjuges e aos filhos menores de 18 anos. Especialistas acreditam que se a limitação for em frente pode provocar uma quebra de 50% na imigração.

Em Novembro do ano passado, o presidente dos EUA usou a rede social Twitter para criticar veementemente a lei, considerando que a mesma podia ajudar a aumentar os problemas de segurança. "A imigração em cadeia tem de acabar agora. Algumas pessoas vêm e trazem a família toda. E algumas dessas pessoas podem ser verdadeiramente más. Não é aceitável", escreveu.





CHAIN MIGRATION must end now! Some people come in, and they bring their whole family with them, who can be truly evil. NOT ACCEPTABLE! pic.twitter.com/PQGeTTdRtX