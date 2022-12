Áustria vai leiloar carros de quem for apanhado em excesso de velocidade

Na Áustria, o governo prepara-se para mudar a lei de forma a que os condutores culpados de excesso de velocidade vejam os seus carros serem apreendidos e leiloados. A alteração quer atuar contra as corridas de rua, que, em Viena, mataram uma mulher de 48 anos em setembro. Foi atingida por um homem que participava numa corrida e não parou no sinal vermelho.







REUTERS/Lisi Niesner/File Photo

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A lei será alterada pela coligação no poder, que junta os conservadores e os verdes e que, de acordo com a agência noticiosa Reuters, vai aproximar as regras das já existentes em países como a Alemanha e a Suíça."Às velocidades de que estamos falar, ninguém está totalmente em controlo do seu veículo. O carro torna-se uma arma incontrolável e um perigo para as pessoas completamente inocentes", considerou Leonore Gewessler, ministra dos Transportes.E de que velocidades falamos? Caso um condutor seja apanhado a conduzir a uma velocidade superior a 60 km/h, acima do limite de 50 km/h nas cidades, ou superior a 70 km/h, acima do limite de 130 km/h noutros locais, verá o seu carro apreendido até duas semanas.Caso repita o crime, ou o cometa pela primeira vez a uma velocidade exagerada - mais de 80 km/h acima do limite numa cidade ou mais de 90 km/h acima do limite noutros locais -, o condutor terá o seu veículo confiscado e leiloado.As novas regras seguem-se a outras aprovadas em 2021, em que foi prolongado o espaço de tempo durante o qual os condutores podem ficar sem carta, caso sejam apanhados em excesso de velocidade."Quem tem o carro não poderá andar demasiado rápido. É precisamente por que razão esta medida teve tanto sucesso noutros países - atinge onde dói e protege a população em geral", defendeu a ministra Leonore Gewessler.