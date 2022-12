Este é o primeiro ataque ucraniano a atingir infraestruturas russas, já bem dentro do seu território, a centenas de quilómetros das fronteiras.

Ucrânia ataca duas bases militares russas com drones

A Ucrânia levou a cabo um ataque dentro do território russo, recorrendo a drones. As bases militares atingidas encontram-se a centenas de quilómetros da fronteira, segundo indica o jornal norte-americano New York Times, citando o Ministério da Defesa russo e um oficial sénior ucraniano.