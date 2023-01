Mais documentos confidenciais encontrados em casa de Joe Biden

Uma nova busca feita pelo departamento de justiça dos Estados Unidos na casa de Joe Biden em Delaware encontrou mais seis documentos confidenciais.







REUTERS/Kevin Lamarque

Alguns destes documentos foram classificados pelo advogado Bob Bauer como "materiais circundantes" e são relativos aos anos em que Joe Biden representou Delaware no Senado, entre 1973 e 2009 e os restantes são relativos ao seu papel enquanto vice-presidente dos governos de Obama, entre 2009 e 2017.Os investigadores do Departamento de Justiça esiveram na casa de Joe Biden durante mais de 12 horas e encontrou ainda algumas notas escritas por Biden enquanto vice-presidenteSegundo o advogado do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden ofereceu o total acesso "à sua casa para que o Departamento da Justiça realizasse uma busca em todas as instalações para verificar a existência de registos do vice-presidente em potencial e material classificado".Desde o início do mês já foram descobertos documentos na residência de Biden em Wilmington e foi também tornado público que em novembro tinham sido encontrados documentos confidenciais no escritório particular que mantinha em Washington DC.As sucessivas descobertas demonstram que os investigadores federais estão a avançar rapidamente com as investigações.O procurador-geral Merrick Garland também já nomeou um conselheiro especial para investigar este caso. Este conselheiro especial é Robert Hur e está a investigar como é que Joe Biden e toda a sua equipa lidaram com as descobertas destes mesmos documentos.As buscas deste sábado foram as primeiras feitas pelas autoridades federais neste processo, uma vez que das duas vezes anteriores os documentos foram descobertos pelos advogados de Joe Biden e entregues às autoridades.Os republicanos têm tentado aproximar esta investigação à investigação que está em andamento sobre a forma como o ex-presidente republicano Donal Trump lidou com os documentos confidenciais que mantinha na sua casa em Mar-a-Lago depois do fim do seu mandato. No entanto a Casa Branca tem referido que Biden e a sua equipa de advogados tem cooperado com as autoridades enquanto Trump recusou totalmente fazê-lo, o que levou o FBI a fazer uma busca à sua casa Na passada quinta-feira Joe Biden afirmou que "não se arrepende" de não ter tornado a descoberta dos documentos confidenciais publica antes das eleições do meio de mandato e que acreditava que não existiam mais documentos, pelo que o assunto estaria resolvido.Trump tem considerado que o atual presidente dos Estados Unidos está a receber um tratamento diferente do que aquele a que esteve direito e utilizou as redes sociais para questionar "quando é que o FBI vai invadir muitas das casas de Joe Biden ou até a Casa Branca?"