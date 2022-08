Trump terá escondido documentos em Mar-a-Lago durante primeiras buscas

O FBI acredita que a equipa de Donald Trump tentou esconder documentos secretos que se encontravam na casa do antigo presidente dos Estados Unidos.

O ex-presidente norte-americano Donald Trump tentou esconder documentos durante as primeiras buscas levadas a cabo pelas autoridades na sua casa em Mar-a-Lago, em junho deste ano, concluiu o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. No entender do departamento de justiça, o milionário e os seus advogados pretendiam "obstruir a investigação".