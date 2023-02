Documentos classificados. Mais uma casa de Joe Biden sob investigação

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está a realizar buscas na casa de praia de Joe Biden, em Rehoboth Delaware, com a cooperação do presidente. Em causa estará a procura por mais material classificado que pode estar guardado na sua residência privada.







REUTERS/Evelyn Hockstein

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Bob Bauer, advogado do presidente dos Estados Unidos, publicou um comunicado onde refere Joe Biden "concordou em cooperar" com as buscas que têm o seu "total apoio".No final das buscas à casa de Rehobot, Bob Bauer garantiu que os agentes do FBI não encontraram nenhum documento confidencias esta quarta-feira: "A busca nas residências do presidente em Rehoboth, conduzida em coordenação com os advogados do presidente, foi concluída. A busca foi realizada entre as 8h30 e o meio dia. Nenhum documento classificado foi encontrado".No entanto as autoridades recolheram "alguns materiais e umas notas manuscritas que parecem estar relacionadas ao seu tempo como vice-presidente".Estas buscas surgem pouco tempo depois das que foram feitas na casa de Biden em Wilmington , Delaware, e num escritório em Washington , que revelaram que o atual presidente tinha guardado documentos classificados relativos às suas funções de vice-presidente, durante os mandatos de Barack Obama.Durante todo o processo, Joe Biden mostrou-se aberto a cooperar com as autoridades. Este caso tem sido relacionado com o do anterior presidenete Donald Trump, uma vez que no ano passado foram encontrados centenas de documentos classificados na sua casa privada em Mar-a-Lago, já depois de ter saído das funções.No entanto Trump negou-se a cooperar com a investigação e não quis devolver os documentos em sua posse, o que levou o FBI a forçar uma busca na sua casa na Florida.O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, nomeou dois conselheiros especiais para supervisionarem as investigações sobre os documentos guardados por Trump e Biden, já que ambos estão na corrida para as presidenciais de 2024.Já o Arquivo Nacional pediu a todos os ex-presidentes e vice-presidentes dos EUA que procurem nos seus registos pessoais se têm documentos confidenciais ou outro material presidencial que deveria ter sido entregue no momento em que deixaram o cargo.