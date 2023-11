Mais de 200 elementos da máfia italiana condenados em “maxi julgamento”

Um tribunal italiano de alta segurança condenou e sentenciou esta segunda-feira, 20 de novembro, mais de 200 pessoas por crimes de associação criminosa, extorsão e suborno. Este é considerado o maior julgamento da máfia italiana em três décadas.







Julgamento de 355 alegados membros da máfia 'Ndrangheta, em 2021 REUTERS/Yara Nardi

Em julgamento foram apresentadas diversas provas por exemplo do armazenamento de armas em capelas de cemitérios, de drogas que seriam transportadas em ambulâncias e de manipulação de eleições. Além disso foram ainda recolhidas 24 mil escutas telefónicas, as mesmas que viriam a definir o futuro de Giancarlo Pitteli. Com 70 anos, o antigo deputado da Forza Itália foi condenado a 11 anos de prisão, por ter compactuado com o clã Mancuso."Estamos muito satisfeitos. Finalmente demonstrámos que havia uma rede de empresários e políticos que faziam negócios com os clãs calabreses", contou ao jornal The Guardian Nicola Gratteri, que liderou a investigação.Durante o julgamento, todos os olhares se voltaram para Emanuele Mancuso, que revelou todos os segredos do clã, após lhe ter sido oferecida proteção policial.A maioria dos arguidos foram detidos em dezembro de 2019. Na altura, os Carabinieri prenderam vários suspeitos, que estariam escondidos em bunkers. Na Alemanha, Suíça e Bulgária foram ainda detidos um chefe da polícia, vereadores locais e empresários.Este foi o resultado de uma longa operação que ocorreu ainda no início de 2016, e que envolveu 2.500 agentes e 11 regiões italianas, entre as quais Vibo Valentia, o coração do clã Mancuso.Em 2013, um estudo concluiu que a 'Ndrangheta, o ramo da máfia italiana que exerce maioritariamente a sua atividade na região da Calábria, é de longe o grupo mais poderoso de Itália. Consegue ser mais poderoso financeiramente do que o Deutsche Bank e o McDonald’s juntos, cujo volume de negócios anual chega aos 53 mil milhões de euros.