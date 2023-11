Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Raffaele Imperiale comprou uma ilha artificial no Dubai à qual chamou Taiwan. Está avaliada em mais de 60 milhões de euros.

Um ex-traficante de drogas ofereceu uma ilha artificial na costa do Dubai às autoridades italianas numa tentativa de ver a sua pena reduzida.

A proposta foi feita durante o julgamento de Raffaele Imperiale, em Nápoles, esta segunda-feira 27. O ex-traficante internacional, que pertence ao clã Amato-Pagana da Camorra Napolitana, tinha fugido do país há cinco anos, mas foi detido no Dubai em agosto de 2021 e extraditado para a Itália em 2022.