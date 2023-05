Operação policial anti-máfia em curso em vários países europeus, Portugal incluído

As rusgas fazem parte de uma investigação conjunta mais alargada que envolveu a Europol e incluiu também ações simultâneas contra o grupo em França, Bélgica, Itália, Portugal e Espanha, acrescenta-se na mesma nota.

Uma operação policial europeia "de grande envergadura" está a decorrer esta quarta-feira em vários países, incluindo Portugal, focada em membros da organização criminosa italiana 'Ndrangheta, segundo fontes judiciais.







A polícia efetuou dezenas de detenções e buscas em residências esta madrugada em toda a Alemanha, numa operação que envolveu mais de mil agentes que realizaram buscas em dezenas de casas, escritórios e lojas nos estados da Baviera, Renânia do Norte-Vestfália e Renânia-Palatinado, informaram os procuradores num comunicado conjunto.Foram detidos mais de 30 suspeitos que tinham mandados de captura pendentes."Entre outros crimes, os arguidos são acusados de branqueamento de capitais, evasão fiscal, fraude comercial e contrabando de estupefacientes", refere-se num comunicado do gabinete estatal de investigação criminal da Renânia do Norte-Vestefália.As rusgas fazem parte de uma investigação conjunta mais alargada que envolveu a Europol e incluiu também ações simultâneas contra o grupo em França, Bélgica, Itália, Portugal e Espanha, acrescenta-se na mesma nota.