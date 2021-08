Líder da máfia italiana detido em Espanha com documentos falsos portugueses

Domenico Paviglianiti, um dos líderes da 'ndrangheta, a máfia calabresa, foi detido em Madrid, Espanha. Consigo teria documentos falsos portugueses, indica o El País. Aos 60 anos, tinha fugido para Espanha, depois de ter sido libertado por engano, em Itália.



Foi um erro no cálculo da pena que devolveu a liberdade a Domenico, até ter sido preso pela polícia espanhola e italiana, esta quinta-feira, em plena rua e com 6.000 euros em notas e um telemóvel consigo. "O chefe dos chefes", como é conhecido pela imprensa italiana, ainda tem para cumprir 11 anos, 8 meses e 15 dias da pena de 30 anos a que estava condenado por associação à máfia, homicídio e associação ao tráfico de estupefacientes.



Foi libertado em outubro de 2019 e logo em seguida deixou Itália. Dominco era uma figura de topo no núcleo com o seu nome dentro da 'ndrangheta, que operava nos distritos de San Lorenzo, Bagaladi e Condofuri (na região de Reggio Calabria) com ramificações ao norte de Itália, em particular na Lombardia, mas também à América do Sul de onde geria o tráfico internacional de droga. Acabou condenado a prisão perpétua (pena reduzida depois para 30 anos de prisão) por uma série de homicídios, associação à máfia, crimes relacionados com drogas, cometidos a partir dos anos 1980.