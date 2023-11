Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Estratega política, assistente pessoal e braço-direito do presidente-eleito Javier Milei, a sua irmã mais nova pode ter-se tornado na mulher mais poderosa da Argentina.

Karina Milei, a "Messias" e primeira-dama do novo presidente argentino

Na sede de campanha do La Libertad Avanza, partido da direita radical que, no domingo, 19, teve a maior vitória da sua curta existência de pouco mais de dois anos nas presidenciais argentinas, uma mulher que até ali mantinha um perfil discreto subia ao pódio para anunciar a entrada do vencedor: "Quero apresentar o presidente-eleito, Javier Milei". Milei, em troca, colocou o seu nome em primeiro lugar na lista de agradecimentos: "Sem ela, nada disto teria sido possível."