Na manhã desta terça-feira, milhares de pessoas dirigiram-se à Catedral de Almería para prestar homenagem a Gabriel Cruz, o menino de oito anos cujo corpo foi encontrado no domingo, 12 dias após o seu desaparecimento. No interior da igreja, familiares e autoridades fizeram as suas despedidas.

"O meu menino ganhou. Sabemos que está no céu, a brincar com os seus peixinhos, e a bruxa já não existe. Tiram-na das vossas cabeças. Peço a todos em nome do Gabriel que hoje ponha a tocar Girasoles [música de Rozalén que a criança gostava]. A bruxa já está onde tem que estar", disse Patrícia Ramírez, a mãe de Gabriel, à saída do funeral do filho.

"Obrigado por nos levarem a voar a encontrar o nosso filho. São gigantes. Obrigado pelo apoio", disse o pai, Ángel Cruz – cuja namorada, Ana Julia Quezada, é suspeita de ter estrangulado a criança no dia em que esta desapareceu, por ciúmes da relação entre os pais da criança.

Juiz proíbe cremação

Rafael Soriano, juiz de Instrução de Almería, proibiu a cremação do corpo de Gabriel Cruz, devido à possibilidade de ser necessário realizar mais exames.

Fontes do Tribunal Superior de Justiça de Andaluzia revelaram à agência Efe que o juiz proibiu a cremação, não o enterro, como medida de prevenção.



As autoridades estão a investigar o caso, tendo em prisão a principal suspeita, Ana Julia Quezada.