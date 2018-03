Patricia Ramírez revela os momentos aflitivos que passou após o desaparecimento do seu filho. Recorde-se que a namorada do pai de Gabriel Cruz confessou mais tarde ter sido a responsável pela morte do menino de oito anos.

A mãe de Gabriel Cruz escreveu uma carta emotiva o seu filho, um mês depois da criança de oito anos ter sido dada como desaparecida. "Hoje faz um mês que te arrancaram da Terra, um mês em que minha vida não tem descanso devido à tua ausência", pode ler-se na carta de Patricia Ramírez, divulgada pelo La Vanguardia.



"Olá Gabriel. Faz hoje um mês que partiste, levando tanto amor. Faz hoje um mês que te arrancaram da Terra, um mês em que minha vida não tem descanso devido à tua ausência", começa por escrever mãe da criança que terá sido morta por Ana Julia, namorada do seu pai.



A mãe de Gabriel Cruz lembrou ainda as pessoas que a ajudaram a procurar a criança, na altura do seu desaparecimento. "E assim foi, Gabriel, procuramos-te por terra, mar e céus. Eles amaram-te tanto que se esqueceram das suas vidas por alguns dias para se entregarem a ti e ao teu eterno sorriso", afirmou. "Quero agradecer em teu nome a todo esse mar de gente, pelo seu respeito, ajuda, desinteresse e por nos ajudar a tornar a nossa vida um pouco mais fácil. Hoje faz um mês meu amor e mesmo assim mantém-se a mesma onda de amor que tu criaste".



"Sonho que te estejam a tratar bem e que estejas feliz a nadar à vontade no mar. Espero que quando tiveres frio ou quando vás dormir, não tenhas medo de pedir aos anjos que te aconcheguem e que te abracem como um bebé, como tu gostavas", frisa ainda a progenitora de Gabriel Cruz, acrescentando: "não há nenhuma mãe no mundo que tenha mais orgulho em ser mãe do que eu tive".



Recorde-se que no dia em que desapareceu (27 de Fevereiro), Gabriel estava em casa da avó, na localidade de Hortichuelas. Por volta das 15h30, a criança saiu de casa – onde costumava passar fins-de-semana e férias – para ir brincar a casa dos primos, a cerca de 100 metros da casa da avó. A avó viu-o percorrer parte do caminho, até o perder de vista. Desde essa hora que não se soube mais do paradeiro da criança.

Os pais de Gabriel apenas souberam do seu desaparecimento quase três horas após se ter perdido o rasto da criança – Ángel e Patrícia acreditavam que estava em casa dos familiares. A denúncia sobre o desaparecimento de Gabriel só foi feita às 20h.



Dias mais tarde, a namorada do pai de Gabriel foi detida pelas autoridades quando transportava o corpo da criança escondido em cobertores na mala do carro. A mulher, segundo o El Pais, teria retirado a criança de um poço, onde a tinha deixado, por receio que fosse descoberto brevemente. As autoridades acreditam que agiu sozinha.