As autoridades espanholas encontraram, este domingo, o cadáver de Gabriel Cruz, o menino de oito anos desaparecido desde o passado dia 27 de Fevereiro em Almeria.

Segundo o jornal El País, a namorada do pai da criança, Ana Julia Cruz, foi detida pelas autoridades com o corpo da criança escondido em cobertores na mala do carro. A mulher, avança o site 20 minutos, teria retirado a criança de um poço, onde a tinha deixado, por receio que fosse descoberto brevemente.

Com 35 anos e de origem dominicana, Ana Julia Cruz era a principal suspeita das autoridades e estava a ser vigiada. A decisão foi tomada depois de Ana Júlia ter descoberto uma camisola interior do menor, supostamente numa zona onde decorreram buscas exaustivas, com polícias, bombeiros, elementos da Protecção Civil, cães pisteiros e helicópteros. Todas elas sem sucesso.



No dia em que desapareceu, Gabriel estava em casa da avó, na localidade de Hortichuelas. Nijar. Por volta das 15h30, a criança saiu de casa – onde costumava passar fins-de-semana e férias – para ir brincar a casa dos primos, a cerca de 100 metros da casa da avó. A avó viu-o percorrer parte do caminho, até o perder de vista. Desde essa hora que não se soube mais do paradeiro da criança.

Os pais de Gabriel apenas souberam do seu desaparecimento quase três horas após se ter perdido o rasto da criança – Ángel e Patrícia acreditavam que estava em casa dos familiares. A denúncia sobre o desaparecimento de Gabriel só foi feita às 20h.

No sábado, dia 3 de Março, foi então encontrada a camisola interior branca numa zona a cerca de três quilómetros do local onde a criança desapareceu. Depois de os pais garantirem que se tratava de uma peça de roupa do filho, provas de ADN confirmaram que a camisola pertencia a Gabriel.

Em declarações ao El Español, dois vizinhos da avó de Gabriel garantiram ter visto uma carrinha branca a entrar no caminho de terra que leva à casa da avó, cerca de dez minutos antes da hora que a mulher diz que o neto foi para casa dos primos.