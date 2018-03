Os restos mortais do assassino Charles Manson ficarão com o seu alegado neto, Jason L. Freeman. Depois de uma batalha judicial sobre quem ficaria com o corpo, um juiz do condado de Kern, Califórnia decidiu, no dia 12 de Março, atribuí-los a Freeman. O tribunal confirmou que o seu pai era filho de Manson.

Outros três homens reclamaram os restos mortais do homicida: um amigo que disse ter entregado o seu testamento em tribunal, e outras duas pessoas (incluindo um filho que Manson deu para adopção).

Numa entrevista recente ao New York Times, o agora proprietário dos restos mortais de Charles Manson assumiu querer dar ao seu avô um enterro digno, com um círculo de amigos e um funeral privado. Em Janeiro afirmou que "gostava de controlar melhor o que se diz" sobre o avô e que teria planos para largar as suas cinzas num rio.

A decisão de dia 12 marca o fim da primeira parte de uma guerra complicada sobre o que resta de Manson. Agora o Tribunal Superior de Los Angeles ainda terá de decidir o que acontecerá aos seus bens. O neto de Manson e os outros três homens reclamam os bens do assassino.

Numa outra entrevista ao Times, Dale Kiken, advogado de Freeman, afirmou que esta decisão iria fechar um capítulo da vida do seu cliente cheio de dificuldades. Charles Manson Jr., o pai de Freeman, suicidou-se em 1993. "Ele está a tentar lidar com tudo isto à sua própria maneira e parte disso inclui fechar este episódio da sua vida", detalhou Kiken.

Kiken acrescentou que Freeman planeia viajar até à Califórnia durante a próxima semana para recolher os restos mortais de Manson, que se mantêm conservados numa arca frigorífica.

Charles Manson morreu aos 83 anos a 19 de Novembro de 2017, depois de ter sido sentenciado a prisão perpétua por acusações do homicídio de sete pessoas, incluindo a actriz Sharon Tate, em Agosto de 1969.