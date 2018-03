Ana Julia Quezada, namorada do pai de Gabriel Cruz, confessou esta terça-feira ter assassinado o menino de oito anos. Segundo o El Mundo, a mulher disse ter sido responsável pelo golpe que a criança tinha na cabeça.Após mais de uma hora a ser interrogada pela Guardia Civil, a dominicana confessou o homicídio. Ana Julia esteve a "colaborar" com os agentes, segundo a advogada Beatriz Gámez, que garante ainda que a mulher "respondeu às perguntas dos agentes"."A declaração policial foi hoje, ontem foram simplesmente registos, hoje já lhe fizeram perguntas e ela colaborou", disse Gámez, citada pelo jornal espanhol.Ana Julia era a principal suspeita pela morte de Gabriel, encontrado no passado domingo, enrolado num cobertor, no porta-bagagens do carro da madrasta.

A 27 de Fevereiro, dia em que desapareceu, Gabriel estava em casa da avó, na localidade de Hortichuelas, no Sul de Espanha. Por volta das 15h30, a criança saiu de casa – onde costumava passar fins-de-semana e férias – para ir brincar a casa dos primos, a cerca de 100 metros da casa da avó. A avó viu-o percorrer parte do caminho, até o perder de vista. Desde essa hora que não se soube mais do paradeiro da criança.

Após as autoridades espanholas terem encontrado o corpo de Gabriel Cruz, no domingo, a namorada do pai da criança tornou-se suspeita - tendo sido detida quando tentava transportar o corpo da criança na mala do carro.