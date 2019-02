Gabriel Cruz desapareceu há um ano, a 27 de fevereiro de 2018, em Almería. Doze dias depois, o corpo foi encontrado e descobriu-se que tinha sido morto por Ana Julia Quezada, namorada do pai que ajudou nas buscas. Agora, os pais quiseram voltar a falar à comunicação social e pediram que a morte da primeira filha de Ana Julia seja incluída no julgamento do filho.

Agora que a fase de instrução do processo de Gabriel terminou, estando previsto que se anuncie a data do início do julgamento nos próximos dias, Ángel Cruz e Patricia Ramírez pediram à imprensa que não revele dados da Guardia Civil que possam ajudar os advogados de defesa de Ana Julia. No entanto, insistiram para que se incorpore no processo ao caso do seu filho a morte da primeira filha da mulher – caso que se arquivou como morte acidental.

Ana Julia Quezada chegou a Espanha no início dos anos 90, acompanhada de uma bebé, e instalou-se em Burgos. Trabalhava num bar de alterne quando conheceu um camionista da cidade que adotou a menina. Juntos tiveram uma filha. Em 1996, a filha mais velha, com cinco anos, morreu ao cair da janela do apartamento da família situado num sétimo andar. O caso foi arquivado como morte acidental. É que, na altura, as autoridades só interrogaram o pai adotivo, que foi quem se apercebeu da ausência da menina do seu quarto e encontrou o corpo. A mãe não foi interrogada por se encontrar "numa forte excitação nervosa", revela o relatório policial. O casal separou-se e Ana Julia Quezada entregou a filha aos cuidados do pai – que atualmente vive em Burgos.

"Queremos duas coisas: justiça para o Gabriel e que esta mulher não consiga magoar mais ninguém", defenderam os pais de Gabriel, que acreditam que a história de Burgos tem muitas parecenças com o caso do filho. E ambos falaram sobre o primeiro ano sem o filho.



"Não vou mentir, passou-me pela cabeça o suicídio. Tenho sentimentos de culpa, porque se não tivesse começado uma relação com a Ana Julia não tinha acontecido nada ao meu filho", disse o pai de Gabriel, Ángel Cruz, citado pelo El Español. "Saí de casa para trabalhar e ela matou-o".



"Tentei retomar a minha vida profissional, relacionada com o exercício físico e a animação desportiva, na qual tenho que animar com um microfone as pessoas para fazerem exercícios, mas tem uma repercussão pública tão grande que foi impossível para mim. Não consegui voltar e continuo de baixa", contou Patrícia, de acordo com o El País. "Na parte emocional e psicológica continuamos a ter apoio de especialistas, que nos ajudam a aguentar a dor da sua ausência".



"Desfazemo-nos só de ver a fotografia dele, tudo isto mudou a nossa vida. Continuamos a dar passos, estamos conscientes de que vem aí o pior, o processo judicial, mas estamos convencidos que com o excelente trabalho da Unidade Central de Operações da Guardia Civil, isto vai ter um final justo, e se assim não for temos muitos anos para tentar", disse a mãe de Gabriel. "Vamos lutar para que haja justiça, vamos fazê-lo enquanto tivermos uma gota de sangue".

No funeral de Gabriel Cruz, a 13 de março de 2018, milhares de pessoas dirigiram-se à Catedral de Almería para prestar homenagem. No interior da igreja, familiares e autoridades fizeram as suas despedidas. "O meu menino ganhou. Sabemos que está no céu, a brincar com os seus peixinhos, e a bruxa já não existe. Tiram-na das vossas cabeças. Peço a todos em nome do Gabriel que hoje ponha a tocar Girasoles [música de Rozalén que a criança gostava]. A bruxa já está onde tem que estar", disse, na altura, Patrícia Ramírez.