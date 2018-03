O Facebook veiculou discurso de ódio contra a comunidade rohingya. Esta foi a conclusão dos especialistas das Nações Unidas que investigam a possibilidade de se ter verificado um genocídio em Myanmar, antiga Birmânia.O responsável pela Missão Internacional Independente de Recolha de Provas em Myanmar, Marzuki Darusman, diz que a rede social desempenhou um papel determinante nos ataques à comunidade rohingya, tendo ajudado a aumentar o conflito entre a população, especialmente através da disseminação do discurso de ódio contra os rohingya.Yanghee Lee, investigadora das Nações Unidas, lembrou que a rede social tem grande importância na vida pública e privada na antiga Birmânia e o governo usou-a para fazer chegar informação ao público. No entanto, a ONU reconhece que a rede social não foi apenas utilizada para espalhar o ódio, tendo também sido útil para o país.A investigadora lembra que "os budistas ultra-nacionalistas têm os seus próprios Facebooks e estão realmente a incitar a violência e o ódio contra os rohingya ou outras minorias étnicas". A rede social ainda não reagiu a estas acusações, mas no passado a empresa já disse que está a trabalhar para expulsar os utilizadores que partilham conteúdos que incentivam o ódio em Myanmar.