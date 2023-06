Crianças desaparecidas na floresta colombiana resgatadas com vida passados 40 dias

As crianças foram transferidas para Bogotá num avião C-295 adaptado pela Força Aérea Colombiana. O pai dos menores já chegou ao hospital e o presidente colombiano partilhou com conversou com o avô que acredita que "a mãe natureza devolveu" as crianças à família.

As quatro crianças que se encontravam desaparecidas na floresta amazónica colombiana após o despiste de uma aeronave a 1 de maio foram encontradas com vida a 3,5 quilómetros do local do acidente às 17 horas locais de sexta-feira, 23 horas em Portugal Continental.







Fuerzas Militares de Colombia

#AEstaHora comandos de la @FuerzaAereaCol sacan de la espesa selva a los 4 niños. El helicóptero está a más de 60 mts de altura. Los árboles son muy altos y la visibilidad es casi nula. Van al helipuerto habilitado en medio de la selva para esta operación.



Del helipuerto… pic.twitter.com/P7RYWDV9oi — Mindefensa (@mindefensa) June 10, 2023

Lesly, 13 anos, Soleiny, nove anos, Tiene Noriel, quatro anos, e Cristin, que celebrou o seu primeiro aniversário já perdido na selva, foram os únicos sobreviventes do acidente uma vez que a sua mãe e os dois pilotos foram encontrados mortos pouco depois da queda da aeronave.As crianças foram transferidas para Bogotá num avião C-295 adaptado pela Força Aérea Colombiana e acompanhados por um neonatalogista, um pediatra e dois médicos aeroespaciais e de seguida encaminhados para o hospital. O pai dos menores já chegou ao hospital e o presidente colombiano partilhou com conversou com o avô que acredita que "a mãe natureza devolveu" as crianças à família.Um vídeo publicado pelo Ministério da Defesa mostra a retirada das crianças da floresta para o helicóptero, que se encontrava a 60 metros de altura do local. Era impossível que o helicóptero pousasse uma vez que a região se encontra coberta por "árvores muito altas" que proporcionam uma "visibilidade quase nula".O jornal Cambio Colombia avançou que as crianças se encontravam desnutridas e com muitas picadas de insetos, mas sem qualquer tipo de ferimentos graves. Terão sido os conhecimentos da avó, membro da comunidade indígena de Araracuara que ajudaram as crianças a sobreviver aos perigos da floresta, incluindo animais ou plantas venenosas e predadores.É referido ainda que as crianças foram capazes de utilizar alguns dos kits de sobrevivência espalhados pela Força Aérea na floresta, estes kits incluíam água e alguns alimentos.As buscas continuam agora para tentar encontrar Wilson, um pastor belga pertencente aos militares que desapareceu a 8 de junho, durante a "Operação Esperança". Foi Wilson o responsável por localizar a aeronave e encontrou as pistas que apontavam para que os menores estivessem vivos, como o biberão, fruta mastigada ou um elástico de cabelo.Esta sábado o presidente colombiano, Gustavo Petro, revelou o resgate através do Twitter no que considerou ser um momento de "alegria para todos o país" e "um dia mágico", considerando até que as quatro crianças "se tornaram um exemplo de sobrevivência total que vai ficar na História".A 18 de maio Gustavo Petro já tinha anunciado a descoberta das crianças, mas a publicação em que o fez acabou por ser apagada no dia seguinte uma vez que a afirmação não foi confirmada pelos militares.O acidente de aviação que ocorreu no início de maio levou à morte de três adultos, o piloto, o copiloto e a mãe das crianças, que era líder da comunidade indígena de Araracuara.De seguida iniciaram-se as buscas pelas quatro crianças, no que ficou conhecido como "Operação Esperança", que contou com 150 soldados, 200 voluntários das comunidades indígenas locais e 10 pastores belgas, a equipa percorreu uma área estimada de 323 quilómetros quadrados.