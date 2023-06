Itália: Youtubers realizam desafio e matam criança de cinco anos

Um grupo de quatro youtubers italiano alugou um SUV Lamborghini para completar um desafio, o objetivo era que conduzissem o carro durante 50 horas enquanto documentavam o processo nas suas redes sociais, onde várias vezes revelaram o seu cansaço. O desafio acabou por não ser concluído porque colidiram com outro carro, levando à morte de um menino de cinco anos.







Ainda não está claro se Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni, Giulia Giannandrea e Marco Ciaffaroni seguiam em contra mão mas o certo é que o SUV Lamborghini bateu violentamente no lado direito de um Smart Forfour onde seguia Manuel, de 5 anos, com a sua irmã de 3 e a mãe. Os três tiveram de ser transportados para o hospital Grassi em Ostia, onde a criança acabou por morrer e a mãe e a irmã estão internadas em estado grave.O grupo é conhecido por TheBordeline e tem cerca de 600 mil subscritores no YouTube, a maior parte dos seus vídeos são a fazer desafios escolhidos pelos seus seguidores através de cliques pagos. Na descrição do canal encontra-se o seu "manifesto" onde referem: "Não somos ricos, mas gostamos de gastar dinheiro para o entreter! Tudo o que fazemos é baseado em vocês, quanto mais apoio nos derem mais conteúdo caro e divertido traremos, entre desafios e brincadeiras de todos os tipo para vos fazer rir. Cada euro ganho através do YouTube será gasto a fazer vídeos absurdos e únicos".Entre estes desafios é possível encontrar vídeos do grupo a cortar um sofá com facas de plástico, 50 horas de isolamento ou a testar o máximo de tempo que consegue ficar numa saúda e debaixo de gelo.A Polícia Rodoviária italiana já abriu uma investigação para reconstituir a dinâmica do acidente e averiguar a velocidade a que seguia o carro, para isso os telemóveis de todos os jovens foram apreendidos. É também preciso perceber como é que os jovens conseguiram alugar o carro uma vez que segundo o Código da Estrada italiano e a potência do carro em questão, com a capacidade de chegar aos 100 km/h em menos de quatro, motoristas iniciantes não poderiam ter alugado o SUV Lamborghini.Era Matteo Di Pietro que se encontra a conduzir no momento do acidente, tem apenas 20 anos e enfrenta uma investigação por homicídio e por causar lesões graves, segundo o Corriere Della Sera o jovem testou positivo para canabinoides.