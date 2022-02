Macron vai tentar resolver a crise Rússia/Ucrânia - e a sua reeleição

Esta segunda-feira, Emmanuel Macron visita Moscovo com dois objetivos em mente: reduzir a presença militar da Rússia junto à fronteira com a Ucrânia, e provar junto do eleitorado francês as suas capacidades de liderança para assegurar a reeleição em abril.



O presidente francês dirige-se depois a Kiev, na Ucrânia, a 8 de fevereiro. Macron pretende assim representar a Europa nos esforços para desescalar a crise entre a Rússia e a Ucrânia, que alimenta receios sobre uma guerra. Ao longo dos últimos dez dias, os representantes de França, Rússia e Ucrânia mantiveram várias conversas telefónicas e a viagem de Macron foi concertada com Washington e Berlim.



Junto à fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, encontram-se 100 mil soldados russos. Ao mesmo tempo, os EUA têm reforçado o contingente da NATO, tendo enviado tropas para a fronteira entre a Polónia e a Ucrânia: este último país não pertence à Aliança Atlântica e a Rússia pretende que assim se mantenha. Contudo, os EUA e a própria NATO consideram essa exigência inaceitável. Apesar da visita de Macron, a Rússia prefere centrar-se em conversações com os EUA, indica a agência Reuters.