Depois de dois anos fechada, Austrália vai abrir fronteiras

A Austrália anunciou esta segunda-feira que vai reabrir as suas fronteiras a viajantes vacinados contra a covid-19, já a partir do dia 21 deste mês. Acabam assim dois anos de encerramento do país ao turismo e a imigração.