Bancos preparam-se para ataque informático da autoria da Rússia

Banco Central Europeu verifica capacidade dos bancos para lidar com prováveis ataques informáticos lançados pela Rússia, caso seja sujeita a sanções devido a um conflito com a Ucrânia.

Num momento em que as tensões entre a Ucrânia e a Rússia aumentam e o país liderado por Volodymyr Zelensky já tem de lidar com as consequências financeiras habituais em qualquer conflito, o Banco Central Europeu (BCE) está a preparar os bancos para um possível ciberataque patrocinado pela Rússia.



Depois de, no início desta semana, o presidente francês Emmanuel Macron ter viajado de Moscovo para Kiev numa tentativa de mediar o impasse entre os dois países, o BCE, liderado pela ex-ministra francesa Christine Lagarde e que supervisiona os maiores credores da Europa, está agora em alerta máximo, segundo fontes próximas revelaram à agência noticiosa Reuters, temendo a ameaça de ataques cibernéticos russos a bancos.



Embora nos últimos tempos o BCE se tenha concentrado nos golpes informáticos comuns, que explodiram durante a pandemia, a crise na Ucrânia desviou a sua atenção para a probabilidade de novos ataques cibernéticos lançados da Rússia, questionando os bancos sobre os seus departamentos de cibersegurança e a forma como podem lidar com eles.