Lucas Veríssimo esteve na lista de passageiros de voo com 500 quilos de droga

Lucas Veríssimo, a mais recente contratação do Benfica, é um dos nomes que consta do manifesto de vôo do avião que deveria ter partido a 7 de fevereiro do Brasil com destino a Portugal, mas a descoberta de 500 quilos de cocaína no porão travou a viagem. Segundo o documento a que a SÁBADO teve acesso, Lucas Veríssimo estava integrado na lista de passageiros, juntamente com João Loureiro, os empresários Hugo Cajuda e Bruno Cavralho Santos, entre outros.







Lusa

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana x Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Tópicos Brasil Braga João Loureiro Benfica Valentim Loureiro futebol desporto Artigo Anterior Próximo Artigo

O avião foi intercetado pelas autoridades brasileiras em Salvador, no Brasil, e no manifesto do voo privado a que a SÁBADO teve acesso, revela-se que o jogador do Benfica também esteve para estar no voo.O manifesto revela que a bordo do avião estavam marcados para vir Mansur Mohamed Heredia, João Loureiro, Bruno Carvalho dos Santos, Hugo Cajuda de Sousa, Paulo Saturnino Cunha, Bruno Macedo e Lucas Veríssimo da Silva. No entanto, fonte do clube revelou ao Correio da Manhã que a decisão foi optar por que o jogador regressasse noutro voo.Segundo o Benfica, a solução de o jogador seguir naquele voo foi sugerida pelo empresário Bruno Macedo, mas acabou por alterar-se a decisão."Mal reabriram os voos regulares, o Benfica optou que o jogador viesse via França, como aconteceu", assegura o clube.O nome mais sonante dos passageiros é João Loureiro, o filho de Valentim Loureiro e ex-presidente da Liga e do Boavista.Bruno Macedo, o empresário que, segundo o Benfica, sugeriu que Lucas Veríssimo fosse do Brasil para Lisboa naquele voo, está a ser investigado pelas autoridades nacionais. O empresário foi alvo de buscas pela Autoridade Tributária por causa de uma comissão no negócio Talisca. São 400 mil euros que terão acabado nas contas do Sporting de Braga. O Sporting de Braga afirmou não ter "absolutamente nenhuma relação (direta ou indireta) com a transferência do jogador Talisca, do Bahia para o Benfica, em 2014".Bruno Macedo foi também próximo de Jorge Jesus. Foi pela sua mão que o treinador voou para o Brasil, Bruno Macedo representava depois o Flamengo no regresso aos encarnados. Jorge Jesus era na altura representado por uma advogada brasileira.No manifesto estão também o nome de Bruno dos Santos, empresário, e Mansur Mohamed Heredia, um cidadão espanhol que está a ser investigado pela Polícia Judiciária.No voo vinham ainda Hugo Cajuda ex-jogador e filho do treinador Manuel Cajuda.Recorde-se que o Governo Português, em comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, rejeitou o pedido de autorização para viajar para Portugal deste avião, ao contrário de informação das autoridades brasileiras.