Atrasados na primeira dose da vacina, mas adiantados na segunda

O processo de vacinação na Europa decorre de forma lenta. Reino Unido, Israel e Estados Unidos da América já vacinaram uma parte significativa da sua população, enquanto a União Europeia continua a negociar vacinas em atraso.

No entanto, o processo de vacinação continua com as vacinas disponíveis e as estratégias diferem. Há países que estão a apostar em vacinar o máximo de pessoas com a primeira dose e adiar ao máximo a segunda. Já Portugal parece estar a apostar em inocular totalmente a maioria da sua população.

As estratégias têm vantagens diferentes. Com apenas uma dose, a pessoa ganha, ao fim de dez dias, uma imunidade relativamente forte ao SARS-CoV-2, mas a verdade é que não fica protegida a 95%, a capacidade de proteção prevista pelos investigadores da Pfizer/BioNTech e da Moderna. Essa proteção quase total chega apenas depois da segunda dose.