Líder do Senado fala em acordo para acabar com shutdown, mas sem garantias de sucesso

Os republicanos do Senado precisam de apenas mais cinco votos para financiar o governo, no entanto ainda não é claro que o consigam.

O Senado dos Estados Unidos realizaram uma rara sessão este domingo e o líder republicano disse que um acordo estava “a aproximar-se" para resolver a paralisação do governo, mas alertou que não existem garantias de que seria possível acabar o impasse que já dura há 40 dias.



Líder do Senado discursa no Capitólio dos EUA sobre acordo para evitar paralisação AP Photo/Mariam Zuhaib

Durante o fim de semana existiram poucos sinais de progresso para resolver a disputa de financiamento que está a cancelar voos em todo o país, ameaçou a assistência alimentar para milhões de americanos e deixou funcionários federais sem salários, incluindo nas bases militares fora do país. No entanto os republicanos estão a trabalhar para apresentar um pacote legislativo para aprovar o orçamento do governo, mas a sua aprovação está pendente do apoio democrata que não está garantido.

“Um acordo está a ser fechado”, afirmou John Thune, líder dos republicanos no Senado, que de seguida alertou que ainda não existia um acordo definido. Os senadores insistiram que precisam de tempo para analisar todas as propostas e que poderiam ser precisas algumas horas até que seja tomada uma decisão: “Veremos como vão ficar os votos”, referiu o republicano.

Leia Também Shutdown nos Estados Unidos já dura há um mês e crise não tem fim à vista

Os líderes democratas têm pressionado pela prorrogação dos subsídios para planos de saúde oferecidos pelo mercado da Lei de Acesso à Saúde, proposta que os republicanos rejeitam. Ainda assim o partido de Donald Trump já sinalizou ter abertura para uma proposta vinda de um pequeno grupo de democratas moderados para acabar com o shutdown do governo em troca de uma votação posterior sobre a reforma na saúde.

A democrata Jeanne Shaheen tem encabeçado discussões que financiariam partes do governo, responsáveis pela ajuda alimentar, programas para veteranos e o poder legislativo, e estenderiam o financiamento para tudo o resto até dezembro ou janeiro. No entanto não está claro se a senadora tem o apoio de democratas suficientes para o plano ser aprovado.

A carregar o vídeo ... Paralisação do governo federal dos EUA. Quais as consequências?

Os líderes republicanos do Senado precisam de apenas mais cinco votos para financiar o governo e o grupo envolvido nas negociações conta com cerca de dez senadores.

O presidente dos Estados Unidos já deixou claro que não tem intenções de fazer concessões em breve e este domingo pressionou, mais uma vez, os republicanos a abolirem as regras de obstrução do Senado, que impedem a Casa Branca de decretar a maioria das leis a não ser que tenha o apoio de 60 senadores.