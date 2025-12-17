Júlio Isidro passou noite de Consoada com prostituta

O apresentador falou sobre Natais passados incluindo a vez em que passou uma Consoada com uma prostituta.

Júlio Isidro esteve esta quarta-feira, 17 de dezembro, no programa ‘Manhã CM’, da CMTV, onde esteve à conversa com Teresa Guilherme e Rui Oliveira sobre as suas tradições de Natal. Durante a entrevista, o apresentador e locutor, de 80 anos, acabou por recordar um episódio insólito vivido numa noite de Consoada.

'Ou não tem família, ou a família não a quer': Júlio Isidro sobre a prostituta com quem passou uma consoada

Desafiado por Rui Oliveira a partilhar uma memória diferente da quadra natalícia, Júlio Isidro contou que, numa altura em que já se encontrava divorciado, passou o Natal de forma pouco convencional. Naquele dia, dirigiu-se a casa da ex-mulher para entregar os presentes à filha mais velha, Inês, mas acabou por não ficar para a Consoada. Sem convite para permanecer, seguiu caminho em direção à casa dos pais.

Foi durante esse trajeto, na zona do Parque Eduardo VII, que o apresentador se deparou com uma profissional de sexo. "Pensei no que é que aquela pessoa estava ali a fazer naquele dia, quando devia estar com a família. Ou não tem família, ou a família não a quer, e está a trabalhar naquele ofício, num dia em que nós podemos prescindir dessas coisas e sermos mais espirituais", explicou.

Movido por esse pensamento, Júlio Isidro decidiu abordá-la e convidá-la para jantar. "Parei, abri o vidro, e ela deu-me logo o recado 'oh querido, são não sei quantos euros'. E eu 'quer vir no carro?', ela ficou com alguma expectativa mas entrou no carro e eu conduzi e eu disse 'olhe, eu não quero nada dos seus serviços, mas vou convidá-la para jantar' e fui a um restaurante", contou.

No final da refeição, Júlio Isidro levou a mulher de volta ao local onde a tinha encontrado. "Paguei-lhe o seu cachet e deixei-a no mesmo sítio", recordou.