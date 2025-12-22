Cavaleiro do Chega detido por pedofilia

Sábado – Pense por si

Rui Pedro Moreira, candidato autárquico na Azambuja, é suspeito de abusar sexualmente de dois alunos menores no centro hípico onde era visto como uma “estrela”. Está preso no EPL

No passado dia 12, quando o jovem Rui Pedro Teixeira Moreira saltou da cama, era ainda, por terras do Ribatejo, uma “estrela”, um “filho de boas famílias”, um “menino-prodígio, campeão das provas de cavalos” e com um “futuro promissor”, como descreve à SÁBADO uma fonte que convivia com ele. Horas depois, essa imagem dourada tinha desaparecido - foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de cometer, pelo menos, dois crimes de abuso sexual de menores e um de pornografia infantil.

