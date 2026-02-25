A ligação de Summers a Epstein já era conhecida há muito tempo, mas a divulgação dos arquivos sobre o criminoso sexual só mostrou que os dois homens eram mais próximos do que se sabia publicamente.

O ex-secretário do Tesouro, Larry Summers, vai renunciar ao cargo de professor titular na Universidade de Harvard devido à sua ligação com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein. A informação foi confirmada esta quarta-feira à CBS News pela própria instituição.



Larry Summers renuncia ao cargo de professor em Harvard após ligação a Jeffrey Epstein Foto AP/Charles Dharapak

“Tomei a difícil decisão de me aposentar da minha cadeira em Harvard no final deste ano letivo”, disse Summers em um comunicado. “Serei eternamente grato aos milhares de alunos e colegas que tive o privilégio de ensinar e com quem trabalhei desde que cheguei a Harvard como estudante de pós-graduação, há 50 anos.”

O professor na Universidade de Harvard disse ainda que espera no futuro poder dedicar-se "à investigação, análise e comentários sobre uma série de questões económicas globais".

Summers terá também renunciado ao cargo de codiretor do Centro Mossavar-Rahmani para Negócios e Governo, anunciou um porta-voz da Universidade de Harvard num e-mail enviado à CBS News.

A ligação de Summers a Epstein já era conhecida há muito tempo, mas a divulgação dos arquivos sobre o criminoso sexual só mostrou que os dois homens eram mais próximos do que se sabia publicamente. Os dois homens comunicaram pela última vez a 5 de julho 2019 , um dia antes de Epstein ser preso por tráfico sexual de menores. Como consequência, em novembro do ano passado, Summers afastou-se dos seus compromissos e renunciou ao conselho da empresa OpenAI e a vários outros cargos como na Bloomberg News, no The New York Times e no Center for American Progress.

Summers foi presidente da Universidade de Harvard entre 2001 e 2006, mas antes disso (entre 1999 e 2001) atuou como secretário do Tesouro, durante o governo do então presidente Bill Clinton. Chegou também a ser diretor do Conselho Económico Nacional no governo de Barack Obama, entre 2009 a 2011.