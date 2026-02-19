Ex-príncipe André detido por suspeita de má conduta em cargo público: em causa ligações a Epstein

O ex-príncipe André foi detido esta manhã por suspeita de má conduta em cargo público, avança a BBC. Seis carros da polícia descaraterizados entraram esta manhã em Wood Farm, em Sandringham, onde o irmão do rei Carlos III de Inglaterra reside há cerca de três semanas, com oito agentes à paisana a procederem à detenção.



André está a ser investigado pelas suas relações com Jeffrey Epstein, o pedófilo norte-americano que acabou por morrer na prisão em 2019. A justiça dos Estados Unidos tem vindo a revelar milhões de ficheiros relacionados com o caso, com o nome do filho de Isabel II a surgir em muitos deles.

A pressão sobre o ex-príncipe caído em desgraça não pára de aumentar, ao ponto de André - que hoje celebra o 66.º aniversário - ter acabado por perder todos os cargos e regalias que tinha como membro da família real britânica.

A polícia inglesa emitiu, entretanto, um comunicado, a dar conta da detenção, sem referir, no entanto, o nome do irmão do rei. "Como parte da investigação, prendemos hoje um homem de sessenta e poucos anos de Norfolk sob suspeita de má conduta em cargo público e estamos a realizar buscas em residências localizadas em Berkshire e Norfolk. O homem permanece sob custódia policial neste momento."

A BBC adianta que terão ocorrido desenvolvimentos na investigação, que uma segunda mulher terá sido enviada ao Reino Unido por Jeffrey Epstein para um encontro sexual com André.

Esta manhã o primeiro-ministro inglês, Keir Stamer, tinha desafiado na BBC André a testemunhar. "Qualquer pessoa que tenha alguma informação deve testemunhar. Seja o André ou qualquer outra pessoa, quem tiver informações relevantes deve apresentar-se às entidades competentes."

André, que já negou veementemente irregularidades em relação a qualquer um dos assuntos relacionados Epstein, foi destituído de seus títulos pelo rei Carlos III no ano passado, após a publicação póstuma de um livro de Virginia Giuffre, que alegou ter sido vítima de tráfico sexual por Epstein e sua ex-namorada Ghislaine Maxwell, quando tinha apenas 17 anos. André pagou milhões a Giuffre, uma mulher que afirma nunca ter conhecido, para encerrar um processo civil por agressão sexual em 2022.