Ficheiros Epstein. Embaixador Peter Mandelson detido no Reino Unido

Imagens mostram o embaixador a sair de casa acompanhado pela polícia e a entrar num carro.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

Peter Mandelson, antigo embaixador britânico nos Estados Unidos, foi detido esta segunda-feira no Reino Unido, por suspeita de conduta imprópria em cargo público.



O embaixador do Reino Unido em Washington Peter Mandelson acompanhado de Keir Starmer. Mandelson está envolvido numa polémica dada a sua ligação a Jeffrey Epstein AP

A detenção de Peter Mandelson estará relacionada com o caso Epstein. A 22 de julho de 2009, depois de 13 meses de prisão por crimes de abuso de menores, o magnata norte-americano foi libertado e enviou uma mensagem a Peter Mandelson, então ministro da Economia da Grã-Bretanha, onde dizia: "Livre e em casa". Mandelson respondeu: “Como vamos celebrar?”.

A relação de amizade entre o governante britânico e o líder de uma rede de abusos sexuais, que morreu na prisão em agosto de 2019, está transcrita numa nova série de ficheiros revelados no início deste mês pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América. O assunto tornou-se relevante porque Mandelson é o embaixador da Grã-Bretanha nos Estados Unidos, o que abalou a política britânica e pôs o primeiro-ministro, Keir Starmer, debaixo de fogo por ter no aparelho político alguém tão próximo de Epstein.

Peter Mandelson acabou demitido e anunciou que se desfiliava do partido, mas não foi suficiente para acalmar a opinião pública. Seguiram-se três demissões em Downing Street: o chefe de gabinete, Morgan McSweeney, que assumiu a responsabilidade de ter aconselhado Starmer para nomear Mandelson; o diretor de comunicação (Tim Allan) e o secretário-geral (Chris Wormald), que saíram para permitir uma renovação total do gabinete.

Imagens divulgadas pela estação Sky News mostram o embaixador britânico em Washington a sair de casa acompanhado pela polícia e a entrar num carro.