Peter Attia sai da CBS depois de se conhecer relacionamento com Epstein

Um médico que se tornou figura mediática pelos conselhos sobre longevidade, Peter Attia, abandonou as funções de comentador que tinha na estação televisiva CBS News por se terem descoberto relações suas com Jeffrey Epstein.



Attia tornou-se assim uma das raras figuras norte-americanas conhecidas do grande público a sofrer consequências concretas pelo seu envolvimento com aquele criminoso sexual, revelado depois da divulgação de centenas de e-mails que trocou com Epstein, noticiou a imprensa dos EUA.

Antes dele, Larry Summers, ministro das Finanças de Bill Clinton, retirou-se da vida pública, enquanto o multimilionário Thomas Pritzker, presidente do grupo hoteleiro Hyatt, Kathryn Ruemmler, diretora jurídica do Goldman Sachs, ou David Ross, diretor do Whitney Museum of Art, demitiram-se dos respetivos cargos.

Quinquagenário, Peter Attia, seguido por mais de um milhão de assinantes no Youtube, integrava o novo grupo de comentadores, anunciado em janeiro, no quadro da alteração da propriedade da estação, pela nova chefe de redação, Bari Weiss.

"Sabes qual é o mais problema quando alguém se torna amigo de ti?", perguntava Attia a Epstein, em um daqueles mails, datado de 24 de junho de 2015. "A vida que levas é de tal maneira escandalosa, que eu não posso falar dela a ninguém", acrescentou.

"Peço desculpa e lamento ter-me posto em posição onde os mails, alguns embaraçantes, de mau gosto e indefensáveis, se tornaram públicos. É minha responsabilidade. Aceito esta realidade e a humilhação que a acompanha", escreveu no início do mês nas redes sociais.

O nome de Peter Attia aparece em centenas de documentos do caso Epstein na última leva divulgada pelo Ministério da Justiça.