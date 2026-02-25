Guarda Costeira cubana abate quatro pessoas numa lancha dos EUA

As autoridades de Havana indicaram que os ocupantes da lancha, registada nos Estados Unidos, dispararam contra a embarcação da Guarda Costeira cubana, que retaliou.

Edição de 24 de fevereiro a 2 de março

Quatro pessoas foram abatidas e outras seis feridas num confronto em águas cubanas, indicou esta quarta-feira o Ministério do Interior de Cuba.



Jose Goitia/AP

O confronto, indica Havana, eclodiu quando o barco da Guarda Costeira se aproximou da lancha, registada na Florida, para identificação dos passageiros, tendo estes disparado contra as autoridades cubanas, ferindo o capitão do barco cubano.

Em resposta, os militares cubanos dispararam e mataram quatro das pessoas, ferindo os outros seis. Os feridos foram retirados e receberam assistência médica, acrescenta o Ministério do Interior.

O incidente ocorre no mesmo dia em que a Casa Branca tinha anunciado que iria permitir algumas exportações de petróleo venezuelano para Cuba por "razões humanitárias".