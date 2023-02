El Salvador transfere suspeitos de gangues para mega-prisão

O governo de El Salvador transferiu milhares de suspeitos de serem membros de gangues para uma mega-prisão, acabada de inaugurar, em Tecoluca. A abertura do Centro de Confinamento de Terrorismo causou um grande aumento na população criminal do país, e as medidas do presidente Nayib Bukele contra o crime motivaram críticas de grupos de defesa dos direitos humanos.





"Esta será a nova casa deles, onde não vão poder fazer mal à população", defendeu o presidente Nayib Bukele, citado pela Reuters. Em 2022, conseguiu aprovar um regime de exceção que permite à polícia realizar detenções sem mandato, aceder a comunicações privadas e retira o direito a advogado aos detidos. Decretado após um aumento dos homicídios perpetrados por gangues, já foi prolongado várias vezes apesar de suspender direitos constituicionais.Até agora, cerca de 2 mil pessoas foram transferidas para a prisão, que tem capacidade para 40 mil pessoas e é considerada a maior na América.As imagens distribuídas pelo governo mostram os reclusos com cabeças rapadas e a correr de calções brancos, para dentro das celas. Muitos têm tatuagens relacionadas com gangues.Durante o regime de exceção, foram detidas mais de 64 mil pessoas. Entre elas, muitos inocentes. Desde então, dezenas de pessoas já morreram sob custódia policial.O grupo Human Rights Watch já alertou para os desaparecimentos forçados, mortes e processos criminais abusivos ocorridos sob o regime de exceção.